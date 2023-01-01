Елена Синица Девять городов Прикамья отнесли к населенным пунктам с комфортной городской средой В их числе Пермь, Губаха, Горнозаводск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2022 года девять городов Прикамья отнесли к населенным пунктам с комфортной городской средой. Соответствующий рейтинг подготовило министерство строительства РФ, передает пресс-служба краевого правительства.

Уточняется, что городская среда считается благоприятной, если индекс качества составил свыше 180 баллов. Так, Пермь набрала 208 баллов, Губаха — 210, Березники — 203, Горнозаводск — 201, Оса — 224 и Очер — 202. Все эти города усилили свои позиции в рейтинге. Еще три города края признаны комфортными для проживания впервые: Чердынь (211 баллов), Краснокамск (194 балла) и Чусовой (191 балл).

Есть и те города, которым не хватило по одному баллу для того, чтобы попасть в рейтинг: Чернушка, Усолье, Оханск, Нытва, Верещагино, Чайковский и Кунгур.

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