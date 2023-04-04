Максим Артамонов На трассе Пермь-Екатеринбург начался капремонт мостов Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По сообщению пресс-службы краевого минтранса, в связи с капитальным ремонтом мостов на трассе Пермь — Екатеринбург, на некоторых участках организовано реверсивное движение со светофором на мостовых сооружениях.

Капремонт пройдёт на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, Чусовая, а также на путепроводах через ж/д пути и на транспортных развязках.

Объезд участка осуществляется через следующие населённые пункты:

• Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти —Красноуфимск — Александровское — Ачит;

• Первомайское — Битимка — Первоуральск

В ведомстве также сообщили, что есть альтернативный маршрут:

• до Ревды — через Горный Щит и Дегтярск,

• до Дружинино — через Первоуральск и Билимбай,

• до Перми — через Нижний Тагил и Чусовой, по автодороге М-5 на Уфу, Ижевск и Казань.

Узнать о ситуации на трассе или сообщить о происшествии можно по номеру: 8-800-200-63-06.

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