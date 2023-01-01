Елена Синица Учебный центр «Нефтьсервисхолдинг» подтвердил компетенции по обучению работодателей и работников по вопросам охраны труда Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено «Нефтьсервисхолдинг»

Учебный центр «Нефтьсервисхолдинг» прошёл обязательную государственную аккредитацию на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поясняется, что до 1 марта 2023 года было необходимо подтвердить, что организация соответствует новым правилам аккредитации.

«До вступления в силу нового порядка аккредитация организаций, оказывающих услуги по обучению работников охране труда, носила уведомительный характер, и требования к таким организациям были минимальными, — пояснил преподаватель Учебного центра "Нефтьсервисхолдинг" Вадим Мартинович. — В результате, обучением по охране труда могли заниматься даже те, кто имел посредственное представление о предмете преподавания, обучение часто носило формальный характер, а выдаваемые по результатам обучения документы не всегда свидетельствовали о должной подготовке слушателя по вопросам охраны труда».

Для успешной аккредитации в Министерстве труда РФ в течение второй половины 2022 года специалистами Учебного центра "Нефтьсервисхолдинг" дополнительно было разработано более 80 программ обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, по которым в настоящее время проводится обучение работников всех профессий в области нефтесервиса.

В целом, по итогам 2022 года, слушателями Учебного центра пройдено более 20 тыс. учебных курсов, из них 4,5 тыс. по охране труда.





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