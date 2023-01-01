Количество вакансий в Пермском крае выросло на 18% Самой востребованной у работодателей сферой остаются продажи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2023 года в Пермском крае было открыто на 18% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Об этом сообщает hh.ru.

В целом по России, а также по Приволжскому федеральному округу спрос на новых сотрудников вырос на 16% в сравнении с АППГ.

По динамике спроса на персонал Пермский край занял седьмое место в ПФО. По доле общего количества вакансий — пятое: в Пермском крае в марте было открыто 9% от всех вакансий округа.

Наиболее заметно (в два раза) выросла потребность работодателей Прикамья в специалистах профессиональной сферы «Домашний персонал». Высокую динамику показали также сферы «Наука, образование» (+90%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+50%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+44%) и «Добыча сырья» (+41%).

При этом самой востребованной у работодателей сферой остаётся сфера продаж — там сосредоточено 38% вакансий от общего объёма рынка труда в Пермском крае. На втором месте с 20% — «Строительство, недвижимость», примерно столько же вакансий в сфере «Рабочий персонал».

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