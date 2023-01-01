Андрей Стрельцов «Парма» вновь проиграла УНИКСу в плей-офф Счёт в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба Поделиться Твитнуть

Единая лига ВТБ vtb-league.com

Второй матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и «Пармой» прошёл в понедельник, 3 апреля, в Казани. Вновь, как и первой игре, успех праздновала команда из столицы Татарстана, на этот раз со счётом 94:59.

В составе «Пармы» самым результативным игроком стал разыгрывающий Джастин Роберсон. ​ У него в активе 18 набранных очков.

Теперь общий счёт в серии игр до трёх побед стал 2-0 в пользу УНИКСа. Третий матч команды проведут в четверг, 6 апреля, в Перми. ​

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