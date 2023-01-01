Максим Артамонов В Пермском крае полиция изъяла более 9 килограммов наркотиков Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Прикамские полицейские отчитались, что из незаконного оборота было изъято более 9 кг наркотиков. Такое количество запрещённых веществ было выявлено в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что за время проведения акции полиция провели более 300 проверок поступившей от граждан.

«Стражи порядка выявили более 200 преступлений и около 230 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъяли свыше 9000 гр. наркотических средств и психотропных веществ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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