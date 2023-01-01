Алёна Бронникова Оскорбившего пассажира водителя автобуса Краснокамск— Пермь могут уволить Перевозчик вынес вопрос на дисциплинарную комиссию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Водителя автобуса №206 Краснокамск — Пермь могут уволить за публичные унижения пассажира. В последний день марта в соцсетях появился пост о том, что водитель по громкоговорителю оскорбил мужчину из-за его внешнего вида.

О поведении работников автобуса рассказала возмущённая очевидица в группе «Краснокамск накипело» на сайте «ВКонтакте». По её словам, вечером 30 марта в автобус зашёл опрятно одетый мужчина лет 70-ти, но кондуктора не устроил его внешний вид, и она рассказала об этом водителю. Тот в свою очередь в громкоговоритель назвал пассажира «вонючим» и «грязным» и посоветовал «постираться». Когда пенсионер выходил, водитель пообещал установить фейс-контроль и больше его не пускать.

Краевой минтранс принёс извинения пострадавшему и потребовал у ПКГУП «Автовокзал» провести проверку по факту произошедшего. Перевозчик сообщил, что в ближайшее время состоится дисциплинарная комиссия, где будет поднят вопрос об увольнении водителя этого маршрута.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.