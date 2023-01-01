Пермские таможенники пресекли контрабанду в США магазинов к автоматам Калашникова Отправлявшему посылки пермяку грозит семь лет колонии Поделиться Твитнуть

фото: Пермская таможня

Пермские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю перехватили четыре адресованные в США посылки с 18 магазинами для автомата Калашникова (АК). Незаконный груз пытался отправить за океан с целью получения прибыли житель Перми. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

Для сокрытия товаров от таможенного контроля в декларации злоумышленник указал, что в посылках находятся пластиковые коробки.

Товар был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что магазины действительно являются «средством обеспечения применения стрелкового боевого огнестрельного оружия» и находятся в рабочем состоянии.

На таможне пояснили, что магазины для АК — это комплектующие к продукции военного назначения и их пересылка в международных почтовых отправлениях запрещена.

В отношении жителя Перми возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда вооружения). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Следствие продолжается.

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