Елена Синица Пермский политех разработал компьютерный симулятор поведения строительных фирм Исследование уже появилось в «Journal of Risk and Financial Management»

Константин Долгановский

Учёные Пермского политеха создали компьютерный симулятор поведения строительных фирм. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Для получения контракта строительная фирма должна победить в конкурсном отборе проекта на основе представленной сметы. Однако сотрудник строительной организации, непосредственно определяющий цену контракта, может быть ориентирован на количество, а не качество. Тогда его стратегия поведения в тендере сводится к занижению стоимости каждого отдельного предложения, даже если фактические затраты фирмы могут оказаться ниже цены выигранного контракта. С другой стороны, стратегия завышения цены, приводящая к уменьшению количества выигранных тендеров, может оцениваться менеджментом фирмы как неэффективная работа», — говорят в политехе.





Именно поэтому ученые вуза решили разработать специальный симулятор, который будет моделировать поведение участников. Этот метод определения сметной стоимости работ ограждает строительные фирмы от участия в заведомо убыточных сделках.





Исследование уже появилось в «Journal of Risk and Financial Management».

