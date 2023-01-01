Алёна Бронникова В Соликамске задержан курьер аферистов, укравших более 1,7 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция Пермского края задержала в Соликамске 34-летнего пермяка , когда тот пытался перевести через банкомат украденные у пенсионерки 245 тыс. руб. Деньги в ближайшее время вернут пожилой женщине. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным пресс-службы, мужчина устроился на работу курьером в конце февраля. Его задачей было под видом помощника следователя забирать деньги у пенсионеров, оставлять часть суммы себе, а остальное переводить работодателю через разные платёжные системы.

Деньги у пострадавших получалось выманить одним и тем же способом. На домашние телефоны им звонила женщина, представлявшаяся внучкой. Она рассказывала о том, что стала виновницей аварии, в которой пострадали люди. Чтоб следователь не возбуждал уголовное дело, ей требовалось собрать 1 млн руб. Далее к разговору подключался мужчина, изображавший следователя, и рассказывал о том, какое наказание грозит их родственнице, если они не помогут ей собрать нужную сумму. Таких случаев оказалось семь. Всего мошенники выманили более 1,7 млн руб. у пожилых жителей Перми, Березников и Соликамска.

Курьер аферистов задержан, проводится проверка на возможность причастности к другим подобным преступлениям. Ранее он уже был судим, ведётся расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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