В Перми без воды останутся более 80 многоквартирных домов Причина — ремонтные работы на сетях Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что с 3 по 7 апреля в Перми запланированы работы на сетях, которые потребуют отключения воды в более чем 80 многоквартирных домах.

Так, с 10.00 3 апреля на сутки отключена вода по адресам: ул. Адмирала Ушакова 36, 36б, 41 (АЗС), 207, 207а, Якорный переулок, 1, 3, 7, ул. Каляева, 60, 72, ул. Сокольская, 114, 124, 125, 126, 127, 128, 128а, 132, 135, 137, 137а, ул. Капитана Пирожкова, 2, а также ул. Сокольская, 123 (правый ввод). Отключение производится в связи с работами по врезке вновь построенного участка водопровода.

С 10.00 до 19.00 3 апреля для врезки вентеля и замены задвижек отключена вода в домах по ул. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, Комсомольскому проспекту, 14, 16, 16а, 18 и по ул. Советской, 52, 50, 48, 45, 46, 49, 39, 39а, 47б, 51, 53, 54, 56.

4 апреля с 9.30 до 19.30 по просьбе управляющей компании ТСЖ «Фонтанная, 5» будет отключён участок водопровода для работ на внутридомовых сетях. В связи с этим вода пропадёт в домах по ул. Фонтанной, 1/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12.

С 10.00 4 апреля до 10.00 5 апреля воду отключат в домах по адресам: ул. Уральская, 119, бульвар Гагарина, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 37аст1, 39, 39а, 41, 47, 49, ул. Лебедева, 54, ул. Дружбы, 34, 34а +ЦТП, 34б, ул. Крупской, 32а +ЦТП, 28а.

С 10.00 6 апреля до 10.00 7 апреля не будет воды в домах: ул. Весёлая, 2, 5, ул. Крылова, 63, ул. Мира, 1.

7 апреля с 10.00 до 20.00 отключение произойдёт в домах: ул. Ветлужская, 125, 125а и ул. Красноводская, 13, 18, 24+ЦТП.

«Новогор-Прикамье» обращает внимание, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. «Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды», — обратились сотрудники коммунального оператора к жильцам вышеперечисленных зданий.

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