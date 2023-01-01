Максим Артамонов Владимир Путин назначил федеральных судей в Пермском крае Новые должности получили девять человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин указом от 31 марта 2023 года № 226 назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Среди назначенных судей — девять человек:

— Владимир Неволин получил должность председателя Добрянского районного суда;

— Евгения Акладская — должность председателя Чердынского районного суда;

— Юлия Спицына — должность заместителя председателя Кунгурского городского суда;

— Надежда Морозова — должность судьи Пермского краевого суда;

— Анастасия Рогатнева — должность судьи Кировского районного суда Перми;

— Елена Русакова — должность судьи Мотовилихинского районного суда Перми;

— Константин Бостанджиев — должность судьи Кунгурского городского суда;

— Татьяна Соловьёва — должность судьи Очёрского районного суда;

— Николай Лагно — должность судьи Чайковского городского суда.

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