Максим Артамонов

Владимир Путин назначил федеральных судей в Пермском крае

Новые должности получили девять человек

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суд

  Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин указом от 31 марта 2023 года № 226 назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Среди назначенных судей — девять человек:

— Владимир Неволин получил должность председателя Добрянского районного суда;
— Евгения Акладская — должность председателя Чердынского районного суда;
— Юлия Спицына — должность заместителя председателя Кунгурского городского суда;
— Надежда Морозова — должность судьи Пермского краевого суда;
— Анастасия Рогатнева — должность судьи Кировского районного суда Перми;
— Елена Русакова — должность судьи Мотовилихинского районного суда Перми;
— Константин Бостанджиев — должность судьи Кунгурского городского суда;
— Татьяна Соловьёва — должность судьи Очёрского районного суда;
— Николай Лагно — должность судьи Чайковского городского суда.

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