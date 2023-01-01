Алёна Бронникова Микрокредитную компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали за угрозы пермяку МКК должна будет выплатить 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Пермские судебные приставы оштрафовали микрокредитную организацию «УН-ФИНАНС» из Санкт-Петербурга за незаконные действия при взыскании долга с заёмщика. Пресс-служба судебных приставов сообщает, что компания высылала пермяку сообщения с угрозами и оскорблениями.

Сообщение о якобы просроченной задолженности он получил ещё в тот период, когда по договору с МКК действовал срок добровольного погашения кредита. Затем в мессенджере ему за один день с неизвестного номера пришло 26 сообщений с угрозами и оскорблениями и требованием оплатить долг.

Мужчина обратился в ГУФССП по Пермскому краю. Приставы провели проверку и обнаружили, что номер телефона, с которого писали пермяку, зарегистрирован на физическое лицо из Ташкента. По этому номеру ВКонтакте был зарегистрирован аккаунт с нецензурным названием, где размещалась информация для общего доступа. По данным пресс-службы ведомства, на странице была опубликована непристойная информация, а также сведения о должнике и взыскании с него просроченной задолженности. Приставы выяснили, что публикации были разосланы с IP-адреса, принадлежавшего ООО «МКК «УН-ФИНАНС».

Компанию признали виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение законодательства «о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Ей назначили административный штраф в размере 150 тыс. руб. Руководство МКК пыталось обжаловать решение, но краевой Арбитражный суд не удовлетворил его требования.

В январе 2023 года стало известно о том, что в Перми увеличилось количество жалоб на действия коллекторов, микрофинансовых и кредитных организаций. За прошлый год приставы получили 612 обращений.

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