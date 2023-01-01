Алёна Бронникова Судебные приставы разыскали в Перми дочь итальянца Мать вывезла ребёнка из Италии, не предупредив её отца Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

В Перми нашли девочку, объявленную в международный розыск по заявлению её отца, гражданина Итальянской республики. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

По данным ведомства, мать девятилетней девочки без предупреждения покинула Италию, забрав дочь с собой. Девочка родилась в Италии и является гражданкой этой страны. Её отца о переезде не оповестили, поэтому он направил запрос об установлении местонахождения дочери в соответствующие органы.

Судебные приставы Перми получили исполнительный документ, выяснили адрес проживания матери и ребёнка и смогли разыскать пропавших. Женщина предоставила письменные объяснения, и всю информацию пермское ГУФССП направило в Департамент госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России.

Исполнительное производство было прекращено. «Новому компаньону» в ведомстве пояснили, что работа в их компетенции была исполнена, дальнейшее развитие ситуации прокомментировать они не могут.

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