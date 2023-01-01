Минприроды Прикамья с начала года предоставило 16 лицензий на добычу подземных вод Поделиться Твитнуть

река Сылва / фото: fotokto.ru

В I квартале 2023 года министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края рассмотрено 25 заявок на получение права пользования участками недр для геологического изучения и добычи подземных вод (с объёмом добычи не более 500 куб м/сутки). По результатам рассмотрения заявок выдано 16 лицензий на пользование недрами, отказано в получении лицензии по 2 заявкам, 7 заявок находятся в стадии лицензирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в реестре на данный момент учтено 990 лицензий. За три месяца года министерство также внесло изменения в две лицензии с целью актуализации условий пользования недрами и приняла 11 решений о прекращении права пользования недрами.





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