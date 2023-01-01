Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 31 марта по 7 апреля
31 марта в 15:00 в группе ВКонтакте пройдёт прямая трансляция торжественной церемонии открытия проекта «PRO Кунгур» (16+) программы «Пермский край – территория культуры». Основными задачами проекта авторы видят «возобновление интереса к богатому прошлому Кунгура через установку новых арт-объектов, проведение малых и больших фестивалей в новом формате и развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества; преобразование уличных пространств, вовлечение представителей разных возрастов, национальностей, профессий в реализацию проекта».
31 марта в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD пройдёт показ документального фильма «Бернини» (12+),
посвящённого жизни и творчеству
знаменитого скульптора.
31 марта в 19:00 в
культурном пространстве «Дом писателя» в рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт музыкально-поэтический
вечер ансамбля «Ба-Ба-Ту» и Алексея Мальцева (6+).
31 марта в 19:00 в
театре «Сцена-Молот» пройдёт
спектакль-концерт композитора, музыкального руководителя, дирижёра
Театра-Театра, номинанта и лауреата «Золотой Маски», заслуженного работника
культуры РФ Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...» (16+).
31 марта в 23:00 на
сайте Medici.TV стартует трансляция
премьеры одноактных опер «Соловей»
Стравинского и «Груди Терезия» Пуленка (18+) в Театре Елисейских полей
(Париж). Постановщик Оливье Пи, ансамбль Aedes, а также дирижёр Франсуа-Ксавье
Рот и ансамбль Les Siècles представляют размышления о жизни и смерти, внешности
и власти, объединив в рамках одной программы два ключевых произведения XX века.
1 апреля в 03:00 на
сайте Medici.TV стартует трансляция
24-часового
музыкального марафона (18+), посвящённого 150-летию со дня рождения Сергея
Рахманинова.
1 апреля в 13:00 во
Дворце культуры им. Солдатова в
рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкальный спектакль «Иван
– солёные уши» (0+).
1 апреля в 14:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького в рамках программы «Рахманинов-тур» (12+) состоится концерт студентов
Пермского музыкального колледжа. В программе – вокальные и инструментальные
сочинения Сергея Рахманинова. Гостей ждут также книжная выставка и игра,
посвящённая жизни и творчеству композитора. Для участия необходима запись по
тел. +7 (342) 236-01-89.
1 апреля с 14:00 до
18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт
Bigati Festival Perm (18+).
Участников ждёт дегустация алкогольной продукции «новичков» на рынке напитков.
1 апреля в 19:00 в
Органном зале с
концертной программой «Романсов музыка светла...» (6+) выступит лауреат
международных конкурсов, солистка Московского театра «Новая опера» Ксения
Нестеренко. В сопровождении фортепиано прозвучат шедевры русской
вокальной лирики – романсы и оперные арии Рахманинова, Чайковского,
Римского-Корсакова. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов
Александр Анасенко.
1, 2, 4 и 5 апреля в
19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт премьера новой постановки оперы
Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (16+). В год 180-летия со дня мировой
премьеры «Летучего голландца» над постановкой оперы вместе с командой молодых
певцов работают режиссёр Константин Богомолов, дирижёр Филипп Чижевский и
художница Лариса Ломакина. В рамках премьеры 2 апреля в частной филармонии
«Триумф» директор театра «Новая опера» (Москва) Антон Гетьман проведёт
паблик-ток «Поверх барьеров. Театральная копродукция как художественная политика»
(16+). Он расскажет об истории практики совместных постановок на зарубежной и
отечественной сцене, а также о прецеденте, который создаёт «Летучий голландец»
в Перми: спектакль Константина Богомолова станет первой совместной постановкой
двух крупных отечественных музыкальных театров – Пермского театра оперы и
балета и Московского театра «Новая Опера» им. Колобова.
2 апреля в 12:00 во
Дворце культуры им. Солдатова в
рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят мюзикл «Капризка» (6+).
2 апреля в 12:00 и
15:00 в Органном зале зрителей
ждёт «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+).
2 апреля в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят концерт «Йонас Кауфман: Dolce Vita»
(6+). Своим концертом в берлинском открытом театре Вальдбюне певец отдаёт дань
итальянской культуре, образу жизни, который породил так много восхитительных
мелодий для тенора и оказал огромное влияние на него самого.
2 апреля в 18:00 в
киноцентре «Премьер» пройдёт
спецпоказ новой картины «Айта» (16+) Степана Бурнашова – одного из главных
режиссёров современного якутского кино. Это тринадцатый фильм Степана Бурнашова
и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом Российском
фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за
лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль.
3 апреля в 19:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького в рамках клуба «Мир сцены и библиотека» состоится спектакль по
произведениям Маркеса «Глаза Голубой собаки» (18+) о реинкарнации, о душах,
которые никак не могут узнать друг друга наяву, но любят во сне. В спектакле
участвуют артисты Николай Бурдин и Анастасия Мельникова. Режиссёр Марина
Семёнова.
4 апреля в 19:00 в Доме
Мешкова пройдёт концерт Вячеслава
Ронжина (6+). В исполнении пианиста прозвучат произведения Сергея Рахманинова,
фантазия на тему оперы Ивана Ларионова «Барышня-крестьянка» и другие
музыкальные композиции.
4 апреля в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD будет показана видеоверсия спектакля театра Globe
«Ричард II» (16+).
4 апреля в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова
зрителей ждёт комедийный спектакль «Розыгрыш» (16+). В ролях: Сергей Баталов,
Елена Сафонова, Юлия Такшина и др.
4 апреля в 19:00 в
Органном зале с сольным
концертом выступит пианист Иван Бессонов (6+) – победитель Первого
Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В.
Рахманинова (2022). В программе фортепианные сочинения Рахманинова, Скрябина и
Прокофьева.
4, 5 и 6 апреля в 19:00
в Пермском театре юного зрителя пройдёт
премьера спектакля «Лес» (18+) по пьесе Александра Островского. Режиссёр
Константин Яковлев в новой постановке перемещает действие пьесы в пространство
театра. В хрестоматийном сюжете комедии о том, как богатые дамы во все времена
влюбляются в юношей и разоряются, прослеживаются параллели между характерами
персонажей и типажами театральных артистов.
5 апреля в 14:00 в Доме
Мешкова пройдёт лекция «Что такое
археология? Кто такой археолог?» (12+, от 14 лет). Слушатели узнают, что и
зачем изучает археология, чем она отличается от палеонтологии и истории. Как
стать археологом и как производятся археологические работы?
5 апреля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» состоится
концерт Полины Осетинской (фортепиано) «Простая музыка. Гия Канчели» (12+).
5 апреля в 19:00 в
концертном зале ДДЮТ в рамках
Фестиваля пермского искусства зрителей ждёт концерт детского симфонического
оркестра Пермского края.
5 апреля в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Киномакс» в
рамках проектов TheatreHD и «Золотая Маска в кино» зрители увидят спектакль
Владимира Панкова «Старый дом» (16+). В ролях: Елена Яковлева, Елена Шанина,
Павел Акимкин и др.
6 апреля в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова в
рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкально-хореографический
спектакль «Народный сказ о Перми Великой» (0+).
6 апреля в 19:00 в
Органном зале премьерную
программу «Литургия Святого Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова» (6+) представит
Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии под
управлением Владислава Новика.
7 апреля в Перми стартует фестиваль научпоп-кино Future.Doc
(16+). Главной площадкой фестиваля станет культурное пространство «Часовой
завод», события также пройдут в частной филармонии «Триумф» и в детском
технопарке «Кванториум Фотоника». В научной программе примут участие эксперты
из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. В программе фестиваля – встречи
с путешественниками и учёными, разрабатывающими инновации, свои лекции
прочитают специалисты по искусственному интеллекту, испытатели, которые
примеряют на себя условия космической изоляции, исследователи космоса. 7 апреля
в 19:00 в культурном пространстве «Часовой завод» пройдёт показ фильма
«Последний человек» (16+), а в 21:00 – концерт группы «Лобби» Future.Music
(16+). Регистрация на события фестиваля на сайте Future.Doc.
7 апреля в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт запись концерта «Курентзис: Бетховен. Симфония № 9» (12+). Бетховенский opus magnum в исполнении оркестра
musicAeterna, хора и приглашённых солистов под управлением Теодора Курентзиса
обретает изначальную глубину и свежесть недавнего открытия.
До 10 мая в
художественной галерее «Пермский период» работают две персональные выставки: #Движение (0+) Юрия Заботина и
«Борода в голове» (0+) Егора Субботина.
До 27 мая в галерее
«Переход» (ул. Чернышевского, 28) работает
выставка «Время Пермского балета» (12+), посвящённая истории Пермского балета.
Экспозиция устроена как фотохронограф и охватывает почти столетие: от 1926
года, когда в афише пермского Городского театра впервые появились балетные
спектакли, до сегодняшнего дня. С 1 апреля выставку можно будет посетить в
субботние дни по предварительной
записи.
Ежедневно можно послушать первый эпизод второго сезона
«We-fest подкаста» (18+) «Моя мама
думает, что я тамада» (18+) – открытый подкаст с девушками-диджеями.
Ведущая – Александра Тихонова, программный директор Центра городской культуры.
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