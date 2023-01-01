Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 31 марта по 7 апреля Поделиться Твитнуть

31 марта в 15:00 в группе ВКонтакте пройдёт прямая трансляция торжественной церемонии открытия проекта «PRO Кунгур» (16+) программы «Пермский край – территория культуры». Основными задачами проекта авторы видят «возобновление интереса к богатому прошлому Кунгура через установку новых арт-объектов, проведение малых и больших фестивалей в новом формате и развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества; преобразование уличных пространств, вовлечение представителей разных возрастов, национальностей, профессий в реализацию проекта».

Дом народного творчества «Губерния»

31 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD пройдёт показ документального фильма «Бернини» (12+), посвящённого жизни и творчеству знаменитого скульптора.

кадр из д/ф "Бернини" / perm.theatrehd.com

31 марта в 19:00 в культурном пространстве «Дом писателя» в рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт музыкально-поэтический вечер ансамбля «Ба-Ба-Ту» и Алексея Мальцева (6+).

31 марта в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт спектакль-концерт композитора, музыкального руководителя, дирижёра Театра-Театра, номинанта и лауреата «Золотой Маски», заслуженного работника культуры РФ Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...» (16+).

31 марта в 23:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция премьеры одноактных опер «Соловей» Стравинского и «Груди Терезия» Пуленка (18+) в Театре Елисейских полей (Париж). Постановщик Оливье Пи, ансамбль Aedes, а также дирижёр Франсуа-Ксавье Рот и ансамбль Les Siècles представляют размышления о жизни и смерти, внешности и власти, объединив в рамках одной программы два ключевых произведения XX века.

1 апреля в 03:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция 24-часового музыкального марафона (18+), посвящённого 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

1 апреля в 13:00 во Дворце культуры им. Солдатова в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкальный спектакль «Иван – солёные уши» (0+).

1 апреля в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького в рамках программы «Рахманинов-тур» (12+) состоится концерт студентов Пермского музыкального колледжа. В программе – вокальные и инструментальные сочинения Сергея Рахманинова. Гостей ждут также книжная выставка и игра, посвящённая жизни и творчеству композитора. Для участия необходима запись по тел. +7 (342) 236-01-89.

1 апреля с 14:00 до 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт Bigati Festival Perm (18+). Участников ждёт дегустация алкогольной продукции «новичков» на рынке напитков.

1 апреля в 19:00 в Органном зале с концертной программой «Романсов музыка светла...» (6+) выступит лауреат международных конкурсов, солистка Московского театра «Новая опера» Ксения Нестеренко. В сопровождении фортепиано прозвучат шедевры русской вокальной лирики – романсы и оперные арии Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Александр Анасенко.

1, 2, 4 и 5 апреля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт премьера новой постановки оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (16+). В год 180-летия со дня мировой премьеры «Летучего голландца» над постановкой оперы вместе с командой молодых певцов работают режиссёр Константин Богомолов, дирижёр Филипп Чижевский и художница Лариса Ломакина. В рамках премьеры 2 апреля в частной филармонии «Триумф» директор театра «Новая опера» (Москва) Антон Гетьман проведёт паблик-ток «Поверх барьеров. Театральная копродукция как художественная политика» (16+). Он расскажет об истории практики совместных постановок на зарубежной и отечественной сцене, а также о прецеденте, который создаёт «Летучий голландец» в Перми: спектакль Константина Богомолова станет первой совместной постановкой двух крупных отечественных музыкальных театров – Пермского театра оперы и балета и Московского театра «Новая Опера» им. Колобова.

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

2 апреля в 12:00 во Дворце культуры им. Солдатова в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят мюзикл «Капризка» (6+).

2 апреля в 12:00 и 15:00 в Органном зале зрителей ждёт «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+).

2 апреля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят концерт «Йонас Кауфман: Dolce Vita» (6+). Своим концертом в берлинском открытом театре Вальдбюне певец отдаёт дань итальянской культуре, образу жизни, который породил так много восхитительных мелодий для тенора и оказал огромное влияние на него самого.

концерт «Йонас Кауфман: Dolce Vita» (6+) / фото: perm.theatrehd.com

2 апреля в 18:00 в киноцентре «Премьер» пройдёт спецпоказ новой картины «Айта» (16+) Степана Бурнашова – одного из главных режиссёров современного якутского кино. Это тринадцатый фильм Степана Бурнашова и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом Российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль.

3 апреля в 19:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького в рамках клуба «Мир сцены и библиотека» состоится спектакль по произведениям Маркеса «Глаза Голубой собаки» (18+) о реинкарнации, о душах, которые никак не могут узнать друг друга наяву, но любят во сне. В спектакле участвуют артисты Николай Бурдин и Анастасия Мельникова. Режиссёр Марина Семёнова.

4 апреля в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт Вячеслава Ронжина (6+). В исполнении пианиста прозвучат произведения Сергея Рахманинова, фантазия на тему оперы Ивана Ларионова «Барышня-крестьянка» и другие музыкальные композиции.

4 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD будет показана видеоверсия спектакля театра Globe «Ричард II» (16+).

4 апреля в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова зрителей ждёт комедийный спектакль «Розыгрыш» (16+). В ролях: Сергей Баталов, Елена Сафонова, Юлия Такшина и др.

4 апреля в 19:00 в Органном зале с сольным концертом выступит пианист Иван Бессонов (6+) – победитель Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова (2022). В программе фортепианные сочинения Рахманинова, Скрябина и Прокофьева.

4, 5 и 6 апреля в 19:00 в Пермском театре юного зрителя пройдёт премьера спектакля «Лес» (18+) по пьесе Александра Островского. Режиссёр Константин Яковлев в новой постановке перемещает действие пьесы в пространство театра. В хрестоматийном сюжете комедии о том, как богатые дамы во все времена влюбляются в юношей и разоряются, прослеживаются параллели между характерами персонажей и типажами театральных артистов.

5 апреля в 14:00 в Доме Мешкова пройдёт лекция «Что такое археология? Кто такой археолог?» (12+, от 14 лет). Слушатели узнают, что и зачем изучает археология, чем она отличается от палеонтологии и истории. Как стать археологом и как производятся археологические работы?

5 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт Полины Осетинской (фортепиано) «Простая музыка. Гия Канчели» (12+).

Полина Осетинская / фото: triumphmusic.ru

5 апреля в 19:00 в концертном зале ДДЮТ в рамках Фестиваля пермского искусства зрителей ждёт концерт детского симфонического оркестра Пермского края.

5 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Киномакс» в рамках проектов TheatreHD и «Золотая Маска в кино» зрители увидят спектакль Владимира Панкова «Старый дом» (16+). В ролях: Елена Яковлева, Елена Шанина, Павел Акимкин и др.

спектакль "Старый дом" / фото: perm.theatrehd.com

6 апреля в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой» (0+).

6 апреля в 19:00 в Органном зале премьерную программу «Литургия Святого Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова» (6+) представит Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии под управлением Владислава Новика.

7 апреля в Перми стартует фестиваль научпоп-кино Future.Doc (16+). Главной площадкой фестиваля станет культурное пространство «Часовой завод», события также пройдут в частной филармонии «Триумф» и в детском технопарке «Кванториум Фотоника». В научной программе примут участие эксперты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. В программе фестиваля – встречи с путешественниками и учёными, разрабатывающими инновации, свои лекции прочитают специалисты по искусственному интеллекту, испытатели, которые примеряют на себя условия космической изоляции, исследователи космоса. 7 апреля в 19:00 в культурном пространстве «Часовой завод» пройдёт показ фильма «Последний человек» (16+), а в 21:00 – концерт группы «Лобби» Future.Music (16+). Регистрация на события фестиваля на сайте Future.Doc.

афиша фестиваля научпоп-кино Future.Doc (16+)

7 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт запись концерта «Курентзис: Бетховен. Симфония № 9» (12+). Бетховенский opus magnum в исполнении оркестра musicAeterna, хора и приглашённых солистов под управлением Теодора Курентзиса обретает изначальную глубину и свежесть недавнего открытия.

Теодор Курентзис / фото:perm.theatrehd.com

До 10 мая в художественной галерее «Пермский период» работают две персональные выставки: #Движение (0+) Юрия Заботина и «Борода в голове» (0+) Егора Субботина.

До 27 мая в галерее «Переход» (ул. Чернышевского, 28) работает выставка «Время Пермского балета» (12+), посвящённая истории Пермского балета. Экспозиция устроена как фотохронограф и охватывает почти столетие: от 1926 года, когда в афише пермского Городского театра впервые появились балетные спектакли, до сегодняшнего дня. С 1 апреля выставку можно будет посетить в субботние дни по предварительной записи.

Ежедневно можно послушать первый эпизод второго сезона «We-fest подкаста» (18+) «Моя мама думает, что я тамада» (18+) – открытый подкаст с девушками-диджеями. Ведущая – Александра Тихонова, программный директор Центра городской культуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.