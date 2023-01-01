Выручка «Пермгорэлектротранса» составила почти 1,5 млрд рублей Общие затраты предприятия превысили 1,7 млрд Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Общая выручка муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс» по итогам 2022 года составила 1,491 млрд руб. Это больше, чем годом ранее (1,455 млрд). Общие затраты предприятия в прошлом году сложились на уровне 1,795 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Зафиксирован «технический убыток» в размере 197 млн. рублей. При этом в составе себестоимости статья «Амортизация подвижного состава» составила 280 млн. рублей по всем транспортным средствам, включая приобретенным за счёт средств бюджета города с 2019 по 2021 года, - автобусы и трамваи.

МУП «Пермгорэлектротранс» — крупный муниципальный перевозчик. За последние полгода предприятие приступило к обслуживанию четырёх автобусных маршрутов. Таким образом, сейчас МУП обслуживает восемь автобусных маршрутов (№ 3, 8, 10, 30, 36, 50, 62 и 63) и все трамвайные.

В 2022 году предприятие по программе «Безопасные качественные дороги» приобрело 64 новых автобуса «НЕФАЗ».

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