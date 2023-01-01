Банк Клюква улучшил условия потребительского кредитования Поделиться Твитнуть

Не откладывайте важные покупки в долгий ящик! Банк «Клюква» объявил новые условия оформления потребительских кредитов жителям Перми и края.

Теперь этот продукт доступен по ставке от 4,5%* годовых. Наилучшие условия кредитования банк предлагает своим зарплатным клиентам и клиентам с хорошей кредитной историей.

Кредит прост в оформлении, не требует залога и поручительства. Минимальная сумма кредита — 50 тыс. рублей, максимальная — 2 млн руб. Срок — до 7 лет.

Узнать подробнее об условиях кредитования, рассчитать платеж и оформить заявку можно на сайте банка или в ближайшем офисе «Клюквы».

* Потребительский кредит наличными по ставке от 4,5 % до 23,99% годовых. Ставка определяется индивидуально в за­висимости от суммы кредита, кредитной истории клиента, уровня текущей кредитной и долговой нагрузки, оценки возможности оплачивать новые финансовые обязатель­ства, а также скоринговой оценки клиента согласно предо­ставленным клиентом данных и / или наличия договора страхования жизни и здоровья (ставка 4,5% — первый месяц при наличия договора страхования жизни и здоровья на срок от 13 месяцев на сумму от 50 000 рублей) . Сумма кредита для жителей г. Пермь и Пермского края от 50 000 до 2 000 000 рублей. Срок кредита от 13 месяцев до 60 месяцев. Банк оставляет за собой исключительное право на предоставление или отказ в предоставлении кредита. Информация действительна на 27.03.2023 г. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.





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