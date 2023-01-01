На Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили инвестиционную привлекательность Прикамья Поделиться Твитнуть

В рамках второго дня Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», который впервые проходит в краевой столице, состоялось ключевое событие — пленарное заседании «Инвестиционный потенциал Пермского края. Roadshow инвестиционных возможностей Пермского края». Участие в нем глава Прикамья Дмитрий Махонин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, члены краевого правительства, представители промышленных предприятий, учебных заведений, а также участники бизнес-сообществ из 65 регионов России.

В ходе съезда Дмитрий Махонин отметил, что для краевых властей важно поддерживать эффективные отношения с бизнесом, так как это залог успешного развития всего региона. Он отметил, что в регионе много промышленных гигантов, при этом основным работодателем является сектор МСП. Дмитрий Махонин обратил внимание, что развитие этой категории бизнеса — процесс трудоемкий, он сопряжен с постоянными усовершенствованиями как в части законодательства, так и в работе над улучшением инвестиционного климата.

«В Пермском крае выстроено тесное взаимодействие с деловыми объединениями, это позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса. Сейчас мы нацелены на то, чтобы создавать ряд сервисов для предпринимателей. В частности, формируем инвестиционные профили муниципальных образований региона, это помогает инвесторам сориентироваться, оценить потенциал для роста их бизнеса и определить, во что им может быть интересно и выгодно вложить средства в муниципалитетах», — отметил Дмитрий Махонин.

Он также напомнил, что при поддержке правительства РФ на территории Перми и Пермского округа создана Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ). Это новая для Пермского края форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение.

«Сегодня ОЭЗ наполняется резидентами, первые из них уже готовы создавать производства на общую сумму порядка 60 млрд руб. и более 2,5 тыс. рабочих мест. В регионе приняты и хорошо зарекомендовали себя мехинизмы приоритетных инвестиционный проектов. Не могу не сказать, что мы нацелены помогать малому и среднему бизнесу в сотрудничестве с крупными предприятиями в рамках промышленной кооперации», — отметил губернатор.

Высокий инвестпотенциал Прикамья отметил и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, Пермский край заслуженно входит в число лидеров по объему инвестиций.

«Руководство региона видит в малом бизнесе большого инвестора. Когда человек выбирает создать новое предприятие, то он понимает, что власти готовы ему помогать в круглосуточном режиме. В регионе создано и активно работает Агентство по развитию МСП, Агентство инвестиционного развития, Центр поддержки экспорта. И имея возможность напрямую взаимодействовать с этими организациями, предпринимателю будет гораздо проще сделать первый шаг. Он будет спокоен и уверен, что если у него возникнут сложности или вопросы — ему помогут. Вот это и называется благоприятный инвестиционный климат, который Дмитрий Махонин и его коллеги создают в Пермском крае», — отметил Александр Калинин.

Одну из ключевых ролей в развитии предпринимательства на территории Пермского края играют деловые объединения. Председатель Пермского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Южанинова рассказала, что в рамках участия в тематических форумах, выставках и панельных заседаниях предприниматели из Прикамья не только делятся опытом и перенимают практики других, но и популяризируют регион и презентуют его инвестиционную привлекательность представителям бизнес-сообществ из других регионов России.

«За два дня Съезда многие участники отметили, что в Прикамье довольно большая доля успешного бизнеса. К тому же у нас развита промышленность, что тоже интересно и привлекательно для инвесторов и бизнес-объединений. По промежуточным итогам прошедших пленарных сессий видим, что предприниматели выстраивают продуктивную коммуникацию с региональной властью», — резюмировала она.

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