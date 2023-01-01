Алёна Бронникова Пермский край ожидают гололедица и сильные порывы ветра утром 31 марта Поделиться Твитнуть

В краевом управлении МЧС предупреждают жителей Пермского края о неблагоприятных метеорологических условиях 31 марта, в ближайшую пятницу.

По прогнозу ЦГМС, ночью и утром по северу региона на дорогах образуется гололедица, днём местами порывы ветра могут доходить до 17 м/с. В связи с непогодой возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, увеличение ДТП и сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями и ЛЭП, при входе в здание обязательно удостовериться в отсутствии свисающих глыб снега и сосулек. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а пешеходам — осторожность при переходе проезжей части. В случае аварии на сетях электроснабжения жителям рекомендуют обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

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