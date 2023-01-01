«Т Плюс» приступила к модернизации теплосетей Перми в рамках ремонтной программы 2023 года Поделиться Твитнуть

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Пермский филиал «Т Плюс» начал реализацию программы подготовки тепломагистралей города Перми к ремонтному сезону 2023 года. На обновление тепловых сетей краевой столицы энергокомпания намерена направить 3,7 млрд руб. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд руб.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд руб.

Для замены определены порядка 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали будут смонтированы на улицах 1905 г. Баумана, Шахтерская, Запорожская, в правобережной части Перми — на улицах Кабельщиков, Сивашской, Маршала Рыбалко и др.

В настоящее время готовятся площадки будущих объектов: места прокладки новых тепломагистралей очищаются от насаждений и незаконных построек, в некоторых случаях предусмотрена прокладка байпасных теплопроводов для сохранения возможности подачи горячей воды жителям.

«В год 65-летия Пермских тепловых сетей энергетики продолжают надежно обеспечивать горожан теплом и горячей водой. Мы активно участвуем в подготовке города к юбилею, именно поэтому основные работы в центральной части Перми уже реализованы. Тем не менее, все необходимые мероприятия по подготовке к зиме будут выполнены в полном объеме», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

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