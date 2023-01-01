В Пермском крае с рельсов сошли грузовые вагоны и тепловоз Пермской транспортной прокуратурой устанавливаются причины ЧП Поделиться Твитнуть

фото: Пермская транспортная прокуратура

В среду, 29 марта, на подъездном железнодорожном пути ООО «Восток Ресурс» станции Кез Пермского края при выполнении маневровых работ сошёл с рельсов тепловоз ТМ 18 и два вагона, гружённые пиломатериалами. При этом опрокидывания локомотива и вагонов не произошло. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Для ликвидации последствий транспортного происшествия к месту работ на станции Кез выехал восстановительный поезд станции Верещагино.

Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Отмечается, что движение поездов не приостанавливалось.

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