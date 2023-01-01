Елена Синица В Прикамье контракты у единственного поставщика заключены на 13 миллиардов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественный совет при Пермском УФАС России обсудил итоги реализации краевых закупок у единственного поставщика в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За 2022 год было заключено 154 таких контракта на сумму более 13,4 млрд руб. Это составляет около 10% от общего объема средств, направленных на государственные и муниципальные закупки в 2022 году.

Часть этих контрактов уже исполнены, часть находятся в стадии исполнения.

Напомним, с марта 2022 года правительство РФ предоставило регионам право самостоятельно определять дополнительные случаи и порядок заключения гос. и муниципальных контрактов с единственным поставщиком.

Мораторий на применение антимонопольных запретов к закупкам у единственного поставщика российские власти ввели для поддержки бизнеса в условиях санкций, введённых против России после начала спецоперации на Украине.

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