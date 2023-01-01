В Пермском крае ожидается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой Поделиться Твитнуть

В 2023 году эпидемиологи ожидают ухудшения эпидобстановки по заболеваемости геморрагической лихорадкой в Пермском крае. Переносчиками природно-очаговой инфекции являются мелкие млекопитающие. Из-за тёплой зимы многие из них благополучно перезимовали и станут переносчиками заболевания в тёплое время года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

В 2022 году в Пермском крае было зарегистрировано 128 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Показатель заболеваемости составил 4,9 на 100 тыс. населения, это в 4,5 раза выше уровня позапрошлого года.

Природные очаги инфекции в Пермском крае расположены в лесостепной зоне и лесах южных районов Прикамья. Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой, при котором пыль, содержащая высохшие выделения заражённых грызунов, попадает в организм человека. Самый низкий уровень заболеваемости регистрируется в феврале-апреле, рост начинается в мае и достигает максимума в сентябре-октябре.

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