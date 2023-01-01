В Прикамье базовой станции сотовой связи присвоено имя Равиля Исмагилова Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком"

«Ростелеком» в Бардымском округе Прикамья присвоил базовой станции сотовой связи имя Равиля Исмагилова. Башня имени знаменитого прикамского художника и скульптора появилась в деревне Батырбай. Работы были проведены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком».

С появлением новых базовых станций сельчане могут пользоваться качественными мобильным интернетом и сотовой связью стандартов LTE/4G, получать дистанционное образование, а также государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате. В торжественном запуске вышки приняли участие местные жители, представители муниципальных органов власти, правительства Пермского края и «Ростелекома».

Присуждать имена базовым станциям сотовой связи стало доброй традицией в Прикамье. В селе Султанай Бардымского района есть вышка имени Александра Попова, в Вишерогорске Красновишерского района услуги связи предоставляет тезка Павла Бажова, в Гайнском районе в п. Усть-Весляны работает вышка имени Александра Верещагина. В 2022 году в д. Урада Куединского района связисты построили базовую станцию имени Льва Кузьмина. А в ноябре того же года в Суксунском районе появились вышки им. Акинфия Демидова и Константина Собакина в с. Торговище и д. Пепелыши.

Равиль Исмагилов — заслуженный художник России, генеральный директор Пермского дома художника. Он автор портретов известных пермских деятелей: кинопутешественника Михаила Заплатина, писателя Михаила Голубкова, поэта Алексея Решетова, а также знаменитый создатель прикамских пейзажей. Более 20 творческих лет Равиль Барилович отдал оформлению интерьеров общественных зданий Перми и области. Именно он создал известные витражи на окнах гостиницы «Урал», Пермского хореографического училища и соборной мечети в центре столицы Прикамья.

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских отметил, что доступ к современным цифровым услугам является не просто одной из приоритетных задач краевого правительства, но и жизненной необходимостью для жителей Пермского края. Поэтому, по его словам, власти заинтересованы в подключении и развитии сотовой связи и интернета во всех населённых пунктах региона.

Директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Пётр Козловский сообщил, что в 2023 году компания планирует установить ещё 63 базовые станции.

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