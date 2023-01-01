Нефтеперерабатывающая отрасль идёт на подъём Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Energy leader

Рекордное количество важных заявлений сделано на конференции «Лидеры России: Нефтепереработка и нефтехимия 2023». Более 180 представителей нефтяных, нефтехимических и химических компаний обсудили развитие отрасли и подходы к реализации ключевых инвестиционных проектов. Мероприятие прошло при поддержке компаний «Газпромнефть — промышленные инновации» и Rezel Catalysts corporation, организатор — Energy leader. Участие в конференции приняли представители «Метафракс Групп».

В 2022 году отрасль сфокусировалась на обеспечении непрерывного производства, и это отразилось на количестве реализуемых и запланированных проектов, партнерских отношениях, стратегиях развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний. С уходом западных компаний российские нефтяники делают ставку на развитие собственных технологий и инжиниринга, об этом в докладах заявили директор дирекции переработки нефти и газа Газпром нефти Олег Ведерников и директор компании Газпромнефть — промышленные инновации Михаил Никулин.

Они подчеркнули в своих докладах, что устойчивое развитие бизнеса возможно только при использовании отечественных технологий и разработок, не зависящих от лицензиаров дружественных или недружественных стран.

Эксперты обсудили потенциал отечественных разработок и отметили их важность для дальнейшего развития отрасли в рамках сессии «Технологии и инжиниринг», где свои доклады представили представители компаний «Газпромнефть-промышленные инновации», Топтех, Институт нефтехимпереработки, Лукойл-Ухтанефтепереработка.

Если говорить о стратегиях развития в краткосрочной и дальнесрочной перспективах, то нефтяные компании придерживаются выбранного ранее курса по углублению нефтепереработки, интеграции ее с нефтехимией и развитию малотоннажной химии. Ярким тому подтверждением служит то, что несмотря на сложные текущие условия Лукойл не отказался от реализации ни одного из запланированных нефтегазохимических проектов. «Сейчас на Нижегороднефтеоргсинтезе идет модернизация установок каткрекинга, а на Пермском НПЗ планируется строительство новой установки, что позволит повысить выпуск пропилена. Также планируется строительство газохимического комплекса на базе Ставролена», — заявил директор департамента развития нефтегазохимии Лукойл Михаил Городецкий.

В свою очередь компания Газпром нефть добавила в свою стратегию развития проекты мало- и среднетоннажной химии. Приоритетными продуктами являются присадки для топлив и ПАВ. Сформировать портфель проектов для последующей реализации компания намерена к концу года.

Опытом реализации проекта по малотоннажной химии поделился заместитель директора по стратегии и инвестициям «Метафракс Групп» Евгений Гаврилов. В конце прошлого года головное предприятие Группы «Метафракс Кемикалс» запустило установку параформ, способную покрыть пиковое потребление российского рынка этого продукта. Параформ ценен как сам по себе, так и в качестве заменителя традиционного формалина — он позволяет экономить на транспортировке и складской логистике, допускает любой вид транспорта, сохраняет качество при очень низких и очень высоких температурах, позволяет гибко и точно управлять рецептурой готовых продуктов на основе параформа.

В рамках конференции компании Газпромнефть-промышленные инновации, Rezel Catalysts corporation, Газпромнефть-каталитические системы, Стронг, ГК Квалитет, Стим, Technique LLC, ТЭК-Инжиниринг и Кемико разместили свои выставочные стенды. Каждая компания представила свои возможности и продукты в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а также поделилась информацией о своих инновационных разработках.

«Компания Energy leader организовала конференцию, предоставив площадку для обсуждений представителям сферы нефтепереработки, нефтехимии, производителей катализаторов и не менее капиталоёмкого рынка смазочных материалов. В первые, наверное, мы приветствуем такое большое число китайских компаний, которые озвучивают довольно серьезные планы по развитию на российском рынке. Звучат заявления об открытии представительств, площадок и заводов на территории России. Это, конечно, внушает оптимизм», — прокомментировала итоги конференции директор Energy Leader Мария Зайцева.

Следующая конференция «Лидеры России и стран СНГ: Нефтепереработка и нефтехимия» состоится весной 2024 года. О точных датах будет объявлено на сайте организаторов Energy leader в ближайшее время.





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