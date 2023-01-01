Cостоялось расширенное заседание регионального политсовета «Единой России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми 28 марта состоялось расширенное заседание регионального политического совета партии «Единая Россия» Пермского края. В работе политсовета принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Вместе с представителями реготделения партии «Единая Россия» Пермского края глава региона обсуждал стоящие перед Прикамьем задачи.

В начале встречи губернатор поблагодарил «Единую Россию» за поддержку правительства Пермского края и постоянную готовность к сотрудничеству.

«Вместе с вами мы работаем на одну цель — развитие региона и повышение качества жизни людей. Решаем эту задачу, в том числе благодаря национальным проектам, инициированным президентом России. Нацпроекты помогают нам добиваться главного — конкретных результатов, позволяющих улучшать жизнь людей. Приоритеты развития Пермского края тесно связаны с партийными проектами, в рамках которых в территориях нашего региона строятся и приводятся в порядок десятки социальных объектов, дорог, повышается уровень доступности медицины, спорта и культуры на селе», — отметил Дмитрий Махонин.

Отдельно глава Прикамья поблагодарил партию за помощь в период СВО. По его словам, активисты и сторонники «Единой России» сделали очень многое, чтобы помочь и поддержать жителей Донбасса, военнослужащих в зоне спецоперации и членов их семей. «По инициативе партии развернулось масштабное волонтёрское движение. В результате только за прошлый год отправлено 16 гуманитарных конвоев — это более 700 тонн гуманитарного груза», — подчеркнул губернатор.

В 2023 году пройдут шесть избирательных кампаний: дополнительные выборы депутата в Заксобрание Пермского края по округу №17, а также в думы пяти городских и муниципальных округов. Всего будет замещено 93 мандата.

Обозначенные губернатором темы продолжил в своём докладе об итогах работы регионального отделения партии за 2022 год и ключевых направления деятельности на 2023 год секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.

Он напомнил, что с самого начала проведения СВО реготделение выстроило комплексную и системную работу по сбору гуманитарной помощи. С февраля 2022 года партия развернула на базе всех 49 местных отделений, а также Региональной общественной приёмной председателя партии пункты сбора гуманитарной помощи. С октября 2022 года по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина партия начала сбор предметов первой необходимости для мобилизованных земляков. Помимо этого, партийцы приобретали для передачи бойцам СВО автомобиль «УАЗ», квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы и другое дорогостоящее оборудование.

«Депутаты всех уровней, секретари местных отделений в своих территориях показывают личный пример патриотизма, становятся лидерами общественного мнения и в итоге повышают лояльность к партии «Единой России», которая координирует работу по помощи фронту из тыла с первых дней проведения СВО», — отметил Вячеслав Григорьев.

В этом году планируется переориентировать работу «Гуманитарного центра Прикамья», сделав акцент на отработке конкретных заявок с фронта. Такая работа ведётся по отдельным запросам наших земляков-участников СВО, сейчас она будет усилена. По распоряжению губернатора Пермского края в муниципалитетах созданы центры поддержки «Помощь здесь». В каждый из таких центров вошел представитель от партии «Единая Россия».

В ходе избирательной кампании 2021 года партия «Единая Россия» по наказам избирателей сформировала Народную программу. По итогам 2022 года выполнено около 25% наказов, среди которых — строительство и ремонт школ, детских садов, домов культуры, почтовых отделений и другое. С прошлого года работают муниципальные группы «Партийного десанта» — всего 49. Они контролируют ход работ на строящихся и ремонтируемых социально значимых объектах в муниципалитетах не менее двух раз в месяц. В прошлом году в рамках «Партийного десанта» совершено 380 выездов на различные объекты, к этой работе привлечено более 3 тыс. человек.

«По итогам выездов делаются публикации в группах местных отделений партии, на личных страницах в социальных сетях членов муниципальной группы, на ресурсах ОМСУ, местных и региональных СМИ. Проект «Партийный десант» получает живой отклик в территориях и позволяет вовлечь в работу с партией население территорий края», — добавил секретарь реготделения.

Одновременно с завершением выборов 2021 года региональное отделение партии начало подготовку к избирательной кампании по выборам президента страны.

Ключевую роль в работе с избирателями играют агитаторы, которыми являются секретари первичных отделений и их заместители. Сейчас проводится аудит первичного звена, и создаются местные проектные офисы, которые станут центрами координации агитационной сети в муниципалитетах. На территории каждой участковой избирательной комиссии будет возобновлено или создано первичное отделение партии — всего более 1400.

«Для повышения уровня профессиональной подготовки секретарей первичного отделения проводятся кадровые конкурсы на замещение секретарей первичных отделений и обучение. В течение марта состоялось семь обучающих семинаров с представителями всех местных отделений партии. Выездные мероприятия оказались высоко востребованными со стороны актива на местах. В связи с пандемией коронавируса и мобилизацией долгое время не удавалось собрать коллег на очное обучение, сейчас мы этот пробел восполнили. На семинарах с теоритической и практической частями упор был сделан на современных методах мобилизации, эффективную работу первичного звена», — рассказал Вячеслав Григорьев.

Завершая выступление, секретарь реготделения кратко перечислил ключевые задачи текущего года. Это усиление работы по поддержке участников СВО и их семей, а также реабилитации военнослужащих, продолжение гуманитарной миссии в новых регионах страны. Наращивание темпов реализации в регионе Народной программы для выполнения наказов избирателей, более активная реализация партийных проектов по повышению качества образования, создания качественной культурной и спортивной инфраструктуры, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. На выборах 2023 года региональное отделение ставит цель получить большинство мандатов, одновременно формируя рабочую мобилизационную базу и эффективную агитационную сеть.

По итогам доклада Вячеслава Григорьева губернатор Дмитрий Махонин дал несколько поручений.

В частности, глава региона поручил профильным министерствам более активно привлекать представителей партии в качестве экспертов и контролёров от общественности к инспекционным выездам на объекты, входящие в Народную программу. Для этого необходимо выработать совместный план работы с каждым отраслевым ведомством.

Также Дмитрий Махонин обратил особое внимание на необходимость информационного сопровождения этой работы.





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