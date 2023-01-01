В центре Перми из-за умершего за рулём водителя произошла автомобильная авария Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 28 марта, в 14.45 у перекрёстка улиц Монастырской и Попова в Ленинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие: УАЗ протаранил две иномарки.

Как пояснили изданию «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, по ул. Монастырской двигался «УАЗ Патриот», которым управлял 73-летний мужчина. В районе дома №8 3 УАЗ въехал в припаркованные на обочине автомобили Renault и Mercedes. Машины получили механические повреждения.

«По предварительной информации, водителю УАЗа стало плохо, и он скончался до момента ДТП», — заявили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.

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