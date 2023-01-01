Депутаты Чайковской думы утвердили новую нарезку избирательных округов Новую схему предложил местный избирком Поделиться Твитнуть

Чайковский

Архив ИД «Компаньон»

В Чайковском округе «перенарежут» избирательные округа. Соответствующее решение принято на заседании местной думы, передаёт telegram-канал «На местах».

Новую схему предложил местный избирком. По ней 19 депутатов будут представлять избирателей городской части муниципалитета, шесть — избираться жителями сельских территорий.

Напомним, в феврале текущего года дума округа внесла изменения в устав территории. Они предполагают переход на новую модель формирования представительного органа — депутатов будут избирать не по многомандатным, а по одномандатным избирательным округам.

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