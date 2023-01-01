«Т Плюс» проведёт проверку теплосетей в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-9 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал «Т Плюс» проведёт плановую проверку тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки. Также с помощью «Уранин-А» проверяется состояние внутридомового оборудования.

С 30 марта проверка начнётся в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-9 — Индустриальный, Дзержинский, Ленинский районы Перми, а также микрорайон Крохалева Свердловского района Перми.

«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в отопительном сезоне, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Жители могут обнаружить «зеленую воду» в период до 13 апреля. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.