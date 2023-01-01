Присяжные признали пятерых жителей Прикамья виновными в производстве наркотиков Сроки наказания назначит Пермский краевой суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде старшина присяжных заседателей огласила вердикт в отношении пяти человек, обвиняемых в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы.

Все подсудимые признаны виновными. При этом Дмитрий Пирожков и Сергей Харитонов снисхождения заслуживают, а Тимур Джафаров, Александр Чекирев и Сергей Яксон - нет.

Судья Сергей Карпов признал вердикт ясным и непротиворечащим. Обсуждение его последствий назначено на 3 апреля в 11:00.

Как напомнили в пресс-службе краевого суда, подсудимые были задержаны в 2019 году. В составе преступной группы они занимались производством наркотического средства мефедрон с целью дальнейшего сбыта. Однако после изготовления очередной партии наркотиков их действия были пресечены.

В ходе следствия был обнаружен арендованный злоумышленниками цех в селе Култаево с оборудованием для синтеза химических веществ и производства мефедрона. В цехе была найдена часть произведённых наркотиков. Кроме того, в автомобиле одного из обвиняемых был изъят мефедрон, у двух участников группы также были обнаружены наркотики при себе.





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