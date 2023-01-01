Елена Синица В Пермском крае скончался ведущий пульмонолог Ефим Кучук Его профессиональный стаж достигал 50 лет Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Скончался ведущий пульмонолог и бронхолог Березников Ефим Кучук. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

В ведомстве рассказали, что общий стаж по профессии у медика был почти 50 лет.

«И всё это время Ефим Иосифович посвящал себя медицине, прошёл долгий и серьёзный профессиональный путь, служил во благо здоровья людей. Не счесть, сколько благодарных пациентов обязаны ему своей жизнью», — сказали в министерстве.





Свою карьеру он начинал в Березниках в 1972 году. Он успел поработать участковым терапевтом, старшим ординатором пульмонологического отделения Березниковской областной больницы № 2. Кроме этого, он участвовал в создании спелеолечебницы в шахте БРУ-1, в которую съезжались астматики со всего Советского Союза. С 1988 года работал в должности заместителя главного врача по лечебной работе МУ «Городская больница № 2» в Березниках.





«Его огромный трудовой клинический опыт, любовь и беззаветная преданность профессии будут всегда примером коллегам», — добавили в минздраве.





В ведомстве выразили соболезнования родным и близким. Прощание состоится 29 марта в 11.00 в прощальном зале городского кладбища.

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