На подъезде к Перми от федеральной трассы М-7 «Волга» талыми водами разрушена дорога Автомобильный транспорт пущен в объезд Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал ГИБДД Пермского края

В понедельник, 27 марта, 7 час. 20 мин. в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике поступило сообщение о том, что в результате воздействия талых вод произошло повреждение дорожного полотна у деревни Загребино Игринского района Удмуртии. Это 236 км автодороги федерального значения «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга» Москва—Владимир—Нижний Новгород—Казань—Уфа».

Движение на трассе прекращено.

Как сообщили в ГИБДД Пермского края, в настоящее время организованы пути объезда (предварительно, протяжённость маршрута составит 85 км).

Так, транспорт до 6 т пущен по маршрутам Як-Бодья—Старые Зятцы—Игра и Як-Бодья—Шаркан—Дебесы.

Транспорт более 6 т — по объезду Ижевск—Воткинск—Кельчино—Пермь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.