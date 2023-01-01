Андрей Стрельцов
Спортсменка из Прикамья выиграла Кубок России по лыжному двоеборью
Стефании Надымовой не было равных на стартах в Нижнем Тагиле
Заключительные 9 и 10 этапы розыгрыша Кубка России по лыжному двоеборью состоялись в эти выходные. В Нижнем Тагиле в первый день на трамплине К9 и в гонке 5 км победила Стефания Надымова (Пермский край). Во второй день она показала второй результат 45,7 сек., но в итоге стала обладательницей почётного трофея в общем зачёте.
У мужчин третье место в оба дня состязаний занял Виталий Шаршавин, представляющий Пермский край и Московскую область.
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