Андрей Стрельцов Спортсменка из Прикамья выиграла Кубок России по лыжному двоеборью Стефании Надымовой не было равных на стартах в Нижнем Тагиле Поделиться Твитнуть

Стефания Надымова

Министерство спорта Пермского края

Заключительные 9 и 10 этапы розыгрыша Кубка России по лыжному двоеборью состоялись в эти выходные. В Нижнем Тагиле в первый день на трамплине К9 и в гонке 5 км победила Стефания Надымова (Пермский край). Во второй день она показала второй результат 45,7 сек., но в итоге стала обладательницей почётного трофея в общем зачёте. ​

У мужчин ​ третье место в оба дня состязаний занял Виталий Шаршавин, представляющий Пермский край и Московскую область.





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