Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» вышли в финал Кубка страны
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Гандболисты «Пермских медведей» вышли в финал Кубка России. Подопечные Валентина Бузмакова, обыграв 26 марта в Ставрополе ГК «Виктор» со счётом 24:30, обеспечили себе участие в решающей стадии турнира.
Напомним, за почётный трофей поборются четыре лучших гандбольных коллектива страны.
В «Финале Четырёх», помимо пермской команды, примут участие «Чеховские медведи» ЦСКА и питерский «Зенит».
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