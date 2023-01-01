Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли в финал Кубка страны Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Пермские медведи"

Гандболисты «Пермских медведей» вышли в финал Кубка России. Подопечные Валентина Бузмакова, обыграв 26 марта в Ставрополе ГК «Виктор» со счётом 24:30, обеспечили себе участие в решающей стадии турнира.

Напомним, за почётный трофей поборются четыре лучших гандбольных коллектива страны. ​

В «Финале Четырёх», помимо пермской команды, примут участие «Чеховские медведи» ЦСКА и питерский «Зенит».

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