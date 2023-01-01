Пермские ТСЖ оспорили тариф в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов В минтарифов будут обжаловать решение Поделиться Твитнуть

министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

Пермский краевой суд удовлетворил иск ТСЖ «Комсомольский проспект-77» и ТСН «Дом на улице Николая Островского, 29» к министерству тарифов и энергетики Пермского края и признал недействительным постановления от 28 октября 2022 года «О предельных нагрузках при обращении с твёрдыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО». Информация содержится в картотеке суда.

Как выяснил «Коммерсант-Прикамье», в минтарифов с решением суда, отменившим текущий тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, не согласны и будут обжаловать его в апелляционной инстанции после получения мотивировочной части.

В ведомстве также подчеркнули, что до вступления решения суда в законную силу утверждённые тарифы являются действующими, и потребители должны по ним оплачивать услуги ТКО.

Напомним, в прошлом году власти пересмотрели норматив накопления ТКО. Сумма ежемесячного платежа для физлиц, исходя из новых нормативных актов, составила 130,51 руб. с человека. Однако руководство регоператора не решилось существенно повышать платёж и остановилось на компромиссном варианте в 100 руб. Ранее жители многоквартирных и частных домов платили 88,19 руб. в месяц.

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