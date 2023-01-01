Олег Антонов Права требования к должникам обонкротившегося пермского банка продадут за 0,7% от номинала По такой цене торги будут проводиться в октябре Поделиться Твитнуть

АО «Российский аукционный дом», действующее на основании договора с обанкротившимся пермским АКБ «Проинвестбанк», объявило электронные торги в форме открытого аукциона на реализацию прав требования к физическим и юридическим лицам банковской организации.

Всего на торги выставлено 116 лотов: от 5,9 млн руб. — такой долг перед банком имеет АО «Камская долина», до 2,4 тыс. руб. — это размер задолженности физического лица.

Торги имуществом финансовой организации планируется провести в 14:00 по московскому времени 15 мая 2023 года.

Если по итогам торгов лоты не будут реализованы, то спустя полтора месяца, 28 июня, на ЭТП проведут повторные торги со снижением начальной цены на 10%.

Имущество банка, не реализованное и на повторных торгах, выставят на торги в электронной форме посредством публичного предложения. Они будут проводиться с 4 июля по 9 октября 2023 года со снижением цены каждую неделю на 7,64%.

В последний период, с 3 по 9 октября, лоты будут торговаться по цене 0,68% от номинала.





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