Олег Антонов На ликвидацию пермского Проинвестбанка планируют потратить ещё 4,8 млн рублей Смета расходов опубликована на ЕФРСБ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Едином федеральном реестре сведений об банкротстве появились сведения о смете затрат на проведение принудительной ликвидации пермского АКБ «Проинвестбанк» с 1 апреля по 30 июня 2023 года.

Согласно документу, административно-хозяйственные расходы могут составить более 2,5 млн руб. Из них 586 тыс. — затраты на содержание арендованных зданий и помещений для хранения имущества банка и размещения работников, сопровождающих процедуру принудительной ликвидации; 523 тыс. — судебные и нотариальные расходы; ещё 615 тыс. потратят на публикацию информации о процедурах принудительной ликвидации.

Расходы на содержание аппарата (заработная плата, компенсации работникам, расходы на служебные командировки) могут составить 2,3 млн руб.

В публикации говорится, что это только планируемые суммы на принудительную ликвидацию. Фактические затраты будут подсчитаны в конце периода.

Напомним, в апреле 2021 года Банк России отозвал у пермского Проинвестбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. Проинвестбанк также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года был вынужден применять к нему меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

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