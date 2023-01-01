Олег Антонов
Названы победители аукционов на обслуживание пяти автобусных маршрутов Перми
С перевозчиками будут подписаны короткие контракты
Администрация Перми объявила победителей четырёх электронных аукционов на выполнение регулярных перевозок пассажиров по пяти автобусным маршрутам города. Как следует из материалов портала госзукупок, с перевозчиками будут подписаны короткие контракты на срок от двух до восьми месяцев.
Так, маршрут № 17 «Площадь Дружбы — Улица 1905 года — М/р Висим-2» с 1 апреля по 30 ноября за 22,5 млн руб. будет обслуживать перевозчик Сергей Изгагин.
Маршрут № 21 «Дворец культуры им. Пушкина — Ул. Академика Веденеева» с 1 апреля по 31 августа за 5,7 млн руб. достался ООО «Дилижанс».
ООО «Сити-Бас» выиграло два аукциона. Первый — на обслуживание в апреле-мае маршрута № 40 «Станция Пермь-II — М/р Нагорный — Автопарк» и № 47 «Мачтобаза — Порт Пермь —М/р Нагорный» за 20,7 млн руб.
Второй — на обслуживание маршрута № 71 «Улица Анвара Гатауллина — Октябрьская площадь» за 19,2 млн руб . Срок этого контракта — с 1 апреля по 31 июля 2023 года.
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