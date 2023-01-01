Олег Антонов Названы победители аукционов на обслуживание пяти автобусных маршрутов Перми С перевозчиками будут подписаны короткие контракты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила победителей четырёх электронных аукционов на выполнение регулярных перевозок пассажиров по пяти автобусным маршрутам города. Как следует из материалов портала госзукупок, с перевозчиками будут подписаны короткие контракты на срок от двух до восьми месяцев.

Так, маршрут № 17 «Площадь Дружбы — Улица 1905 года — М/р Висим-2» с 1 апреля по 30 ноября за 22,5 млн руб. будет обслуживать перевозчик Сергей Изгагин.

Маршрут № 21 «Дворец культуры им. Пушкина — Ул. Академика Веденеева» с 1 апреля по 31 августа за 5,7 млн руб. достался ООО «Дилижанс».

ООО «Сити-Бас» выиграло два аукциона. Первый — на обслуживание в апреле-мае маршрута № 40 «Станция Пермь-II — М/р Нагорный — Автопарк» и № 47 «Мачтобаза — Порт Пермь —М/р Нагорный» за 20,7 млн руб.

Второй — на обслуживание маршрута № 71 «Улица Анвара Гатауллина — Октябрьская площадь» за 19,2 млн руб . Срок этого контракта — с 1 апреля по 31 июля 2023 года.

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