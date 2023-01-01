Председатель ТСЖ в Перми растратил 2 млн рублей Мужчина осуждён на три года колонии Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Председатель товарищества собственников жилья в Перми растратил порядка 2 млн руб. Согласно материалам суда, собранные с жильцов деньги по официальным документам переводились охранной организации за соблюдение безопасности на территории жилого комплекса. Но фактически надзор за территорией осуществляли сотрудники ТСЖ. Финансы, выделенные на оплату услуг, председатель потратил «по своему усмотрению».

Мужчину признали виновным и приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима, а также уголовному штрафу 200 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, исполнительное производство в отношении растратчика находится на принудительном исполнении. Установлено, что мер к погашению уголовного штрафа должник не принимал. Тогда приставы наложили арест на принадлежащий осуждённому гаражный бокс. После оценки специалиста помещение будет реализовано, а вырученные от его продажи деньги направят в счёт погашения долга.





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