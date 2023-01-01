Андрей Стрельцов «Парма» уступила «Автодору» Пермский баскетбольный клуб не зависимо от результата этого матча занял седьмое место в чемпионате Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Подопечные Евгения Пашутина свой заключительную поединок регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ сыграли в Саратове. Встреча закончилась со счетом 59:85 в пользу «Автодора». В составе «Парма-Пари» 12 очков на счету Райана Боутрайта.

«Парма» в итоге осталась на седьмом месте в турнире. Это дало ей право играть в плей-офф. Соперником пермяков в 1/8 финала будет казанский УНИКС.





Первые встречи пермяки проведут на выезде 1 и 3 апреля. Шестого числа матч состоится в Перми. Если потребуется — 8 апреля снова игра в ЦДС «Молот», а 11 апреля переезд в Казань.

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