Андрей Стрельцов «Звезда-2005» потерпела первое поражение в новом сезоне Пермские футболистки уступили столичным железнодорожницам на своём поле Поделиться Твитнуть

В матче третьего тура Суперлиги пермская женская футбольная команда команда встретилась с ЖФК «Локомотив». Матч проходил в Перми и завершился крупным поражением «Звезды-2005» 0-3.

«Счёт, на смой взгляд, не по игре. Мы местами выглядели очень хорошо. Единственное, что «Локомотив» оказался быстрее нас в каких-то моментах и с этим, мы, конечно, не справились», — заявила после матча главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.





Следующую игру в турнире пермская команда проведёт 1 апреля. Так же на своём поле она встретится с рязанским «Динамо».

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