Елена Синица
От коронавируса скончались два жителя Пермского края
Выздоровели 183 человека
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 197 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 183 человека.
Госпитализированы в лечебные учреждения края 23 местных жителя, два пациента скончались.
С начала пандемии (с 2020 года) в регионе зарегистрировано 466 857 инфицированных, 9285 человек от болезни погибли.
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