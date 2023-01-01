Елена Синица От коронавируса скончались два жителя Пермского края Выздоровели 183 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 197 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 183 человека.

Госпитализированы в лечебные учреждения края 23 местных жителя, два пациента скончались.





С начала пандемии (с 2020 года) в регионе зарегистрировано 466 857 инфицированных, 9285 человек от болезни погибли.





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