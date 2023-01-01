Андрей Стрельцов Мария Истомина завоевала вторую медаль на чемпионате России по лыжным гонкам Теперь в её активе серебро в гонке на 30 км Поделиться Твитнуть

Сегодня в Тюмени в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам были разыграны награды в масс-старте на 30 км классическим стилем. Среди женщин второй к финишу пришла представительница Пермского края Мария Истомина. Она уступила победительнице Анне Кулешовой 13,3 секунды.

Напомним, что накануне, в пятницу, пермская спортсменка получила бронзовую медаль в эстафете, выступая за сборную Приволжского федерального округа.





Чемпионат по лыжным гонкам закроется завтра лыжным марафоном.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.