Андрей Стрельцов Пермская лыжница завоевала бронзу на чемпионате страны Успех пришёл к Марии Истоминой в эстафете Поделиться Твитнуть

В Тюмени в эти дни проходит Чемпионат России по лыжным гонкам. 24 марта, в пятницу, состоялся розыгрыш наград в эстафете.

У женщин победу одержала команда Тюменской области, второе место заняла команда "Татарстан-1", третье место досталось сборной Приволжского ФО. В составе этой команды и выступала пермская спортсменка Мария Истомина. Это её первая медаль на нынешнем Чемпионате России.

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