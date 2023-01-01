Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 24 по 31 марта Поделиться Твитнуть

Последняя неделя марта подарит пермякам множество музыкальных событий: многочисленные концерты пройдут в рамках Фестиваля пермского искусства, в Органном зале состоится вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Исаака Шварца, и вечер камерной музыки, а в ДК им. Солдатова прозвучит симфоническая музыка Рахманинова. В Перми можно будет услышать армянский дудук, пройдут лекции о французском кинематографе и успешных женщинах, откроются новые выставки. Поклонники театра отметят Всемирный день театра, посетят гастроли Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина и премьеру музыкального перформанса по текстам Джерома Сэлинджера. Кроме прочего, откроется новый сезон Первой лиги КВН.

Музыкальный перформанс «Сэлинджер. Неизданные рассказы» (16+) – собственный проект продюсерской команды частной филармонии «Триумф». Джером Дэвид Сэлинджер после 1965 года стал затворником, не выпустил ни одного нового романа и запрещал переиздание своих ранних произведений; но в 2015 году, уже после смерти писателя, в сети появились несколько ранее неизданных рассказов, и эксперты подтвердили их принадлежность перу автора «Над пропастью во ржи». Именно эти рассказы впервые прозвучат в «Триумфе» в переводе пермячки Екатерины Петковой. В спектакле примут участие популярные актёры Мария Коркодинова и Алексей Каракулов, ранее работавшие в Театре-Театре, а теперь покоряющие столицы, а также актриса «Электротеатра Станиславский» Ульяна Лукина. За музыку в спектакле отвечает петербургский композитор и электронный музыкант Илья ShymphoСat из Новой Сцены Александринского театра.

Частная филармония «Триумф», 29 и 30 марта в 19:00

Концертная программа «Любовь и разлука» (6+) посвящена 100-летию со дня рождения Исаака Шварца. В концерте примут участие солисты камерного оркестра В-А-С-Н из Екатеринбурга и пермские музыканты, лауреаты международных конкурсов – пианистка Наталья Шамарина и солисты краевой филармонии Маргарита Соснер (сопрано) и Савва Цубко (баритон).

Органный концертный зал, 25 марта в 19:00

В Театре-Театре в рамках празднования Всемирного дня театра 25 марта в 12:00 пройдёт экскурсия «Технологии на службе искусства» (12+) с техническим директором Театра-Театра Русланом Залялитдиновым, а в 16:30 – экскурсия «Мюзикл-Мюзикл» (12+) с популярными артистами Анной Огорельцевой и Артёмом Рудаковым в локациях театра, связанных с жанром мюзикла. Эта же экскурсия пройдёт 27 марта в 12:00. 26 марта в 14:00 состоится открытая творческая встреча с заслуженными и народными артистами Театра-Театра – Владимиром Феликсовичем Гинзбургом, Михаилом Исааковичем Гасенегером, Олегом Петровичем Выходовым, Валентином Николаевичем Белоусовым, Владимиром Дмитриевичем Сырчиковым – «О театре и городе» (12+), а в 16:30 и 19:30 – авторская экскурсия актёра и певца Альберта Макарова (16+) по зрительской и служебной части театра. 27 марта в 00:00 пройдёт ночная экскурсия-концерт Альберта Макарова (18+), в 19:00 – юбилейный показ мюзикла «Алые паруса» (12+), а в театре «Сцена-Молот» в это же время – спектакль «Пермские боги» (16+).

Театр-Театр, 25, 26 и 27 марта

В Перми пройдут гастроли одного из самых популярных театров Пермского края – Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина. 24 марта в 19:00 артисты покажут спектакль «Визит дамы» (16+), вошедший в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска», а 25 марта в 14:00 – музыкальную сказку «По щучьему велению» (6+).

Пермский дом народного творчества «Губерния», 24 и 25 марта

В рамках Фестиваля пермского искусства (0+) на этой неделе пройдёт сразу несколько событий. 25 марта в 19:00 в культурном пространстве «Дом писателя» состоится поэтический вечер Анастасии Бердинских (6+). В программе – стихи из её первого поэтического сборника «ФРИССОН, или Поэтические мурашки», а также новые стихотворения, ещё не звучавшие со сцены. Вечер пройдёт при музыкальном сопровождении дуэта виолончелисток – Алёны Гусевой и Ирины Лукашовой. Там же 31 марта состоится музыкально-поэтический вечер ансамбля «Ба-Ба-Ту» и поэта Алексея Мальцева (6+). 26 марта в 12:00 в концертном зале ДДЮТ (ул. Сибирская, 27а) зрители увидят оперу «Страсти по Ивану Семёнову» (0+) по книге Льва Давыдычева. 29 марта в 19:00 в Пермском планетарии пройдёт музыкальная программа «Вселенная Перми» (6+), созданная на основе музыки пермских композиторов, в исполнении камерного оркестра «Орфей». 30 марта в 12:00 в ДК им. Калинина маленьких зрителей ждёт музыкальный спектакль «Заповедный сад» (0+), рассказывающий о том, как важна природа в жизни людей и как песни, сказки, игры помогают преодолевать преграды на пути к счастью.

Дом писателя, 25 и 31 марта в 19:00; Концертный зал Дворца детского и юношеского творчества, 26 марта в 12:00; Пермский планетарий, 29 марта в 19:00; ДК им. Калинина, 30 марта в 12:00.

В рамках проекта «Театр оживающих книг» в Театре кукол проходит второй сезон читок современной детской литературы. Читка здесь – не просто выразительное воспроизведение текста, но всегда новый, нестандартный формат: теневой театр, кукольное представление, игра с масками, экскурсия. На этой неделе артисты представят повесть-сказку Нины Дашевской «Зимний мастер» (6+) о великой силе искусства, которое может совершить чудо, и волшебстве, случающемся в самый нужный момент.

Пермский театр кукол, 24 марта в 19:00

В Перми пройдёт открытие нового сезона Первой лиги КВН (18+). В сезоне примут участие 25 команд из 18 регионов России и Казахстана. За победу будут бороться и пермяки – команда «Сборная Перми». Ведущие игр – соведущая шоу «Пятница с Региной» Аля Кокушкина, актёр Дмитрий Колчин и резидент Comedy Club Алексей Кривеня.

Дворец культуры им. Солдатова, 24, 25 и 26 марта в 19:00

В рамках проекта Пермской синематеки «Понимаем кино» состоится открытая лекция кинокритика, автора журнала «Искусство кино» Александры Шаповал (Москва), посвящённая французскому кинематографу (12+). Лекция будет интересна тем, кто уже знаком с явлением «новой французской волны», а также тем, кто просто увлечён кинематографом и планирует расширять свои знания. Вход на лекцию свободный, необходима регистрация на сайте синематеки. После лекции в 18:00 состоится спецпоказ и обсуждение картины Франсуа Трюффо «400 ударов» (16+).

Киноцентр «Премьер», 25 марта в 16:00

В Перми открывается новая выставка «Шедевры Гюстава Доре» (6+). На ней представлены иллюстрации к литературным произведениям, принёсшие Доре всемирную славу. Среди них: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л'Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии.

Центральный выставочный зал, с 24 марта

Доре "Красная шапочка и серый волк"

Центральный выставочный зал

В «Горьковке» пройдёт лекция Светланы Федотовой «Пермь и женщины» (16+). В рамках цикла «Открытая Пермь» к 300-летию города публицист расскажет о тех женщинах, которые добились успеха в управленческих, экономических и культурных сферах. К лекции отдел краеведения подготовит книжную выставку, посвящённую известным женщинам Перми.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 28 марта в 18:30

В день 155-летия Максима Горького отдел литературы по искусству приглашает побеседовать о романтизме в творчестве писателя (16+). Особое внимание будет уделено рассказам «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». После состоится просмотр фильма «Табор уходит в небо» (1976), снятого по мотивам этих рассказов.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 28 марта в 18:30

На вечере камерной музыки «Романтические бестселлеры» (6+) выступят музыканты – лауреаты Государственной премии им. Салавата Юлаева: народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин (кларнет) и заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков (фортепиано). В программе – сочинения Мендельсона, Брамса, Рахманинова, Сен-Санса и Дебюсси.

Органный концертный зал, 26 марта в 19:00

В Перми под управлением дирижёра Дмитрия Юровского выступит Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова. Солист – победитель Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова Александр Ключко (фортепиано). В программе – симфоническая музыка Рахманинова (6+): Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Симфония № 3.

ДК им. Солдатова, 29 марта в 19:00

С концертной программой «Выше Арарата» (6+) выступит Аргишти – исполнитель на армянском дудуке. Зрителей ждёт аутентичное звучание дудука с вкраплениями авторских мелодий.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 29 марта в 19:00

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