Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 24 по 31 марта
Последняя неделя марта подарит пермякам множество музыкальных событий: многочисленные концерты пройдут в рамках Фестиваля пермского искусства, в Органном зале состоится вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Исаака Шварца, и вечер камерной музыки, а в ДК им. Солдатова прозвучит симфоническая музыка Рахманинова. В Перми можно будет услышать армянский дудук, пройдут лекции о французском кинематографе и успешных женщинах, откроются новые выставки. Поклонники театра отметят Всемирный день театра, посетят гастроли Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина и премьеру музыкального перформанса по текстам Джерома Сэлинджера. Кроме прочего, откроется новый сезон Первой лиги КВН.
Частная
филармония «Триумф», 29 и 30 марта в 19:00
Концертная
программа «Любовь и разлука» (6+) посвящена 100-летию со дня рождения Исаака
Шварца. В концерте примут участие солисты камерного оркестра В-А-С-Н из
Екатеринбурга и пермские музыканты, лауреаты международных конкурсов –
пианистка Наталья Шамарина и солисты краевой филармонии Маргарита Соснер
(сопрано) и Савва Цубко (баритон).
Органный
концертный зал, 25 марта в 19:00
В
Театре-Театре в рамках празднования Всемирного
дня театра 25 марта в 12:00 пройдёт
экскурсия «Технологии на службе искусства» (12+) с техническим директором Театра-Театра Русланом Залялитдиновым, а в 16:30
– экскурсия «Мюзикл-Мюзикл» (12+) с популярными артистами Анной Огорельцевой и
Артёмом Рудаковым в локациях театра, связанных с жанром мюзикла. Эта же экскурсия
пройдёт 27 марта в 12:00. 26 марта в 14:00 состоится открытая творческая
встреча с заслуженными и народными артистами Театра-Театра – Владимиром
Феликсовичем Гинзбургом, Михаилом Исааковичем Гасенегером, Олегом Петровичем
Выходовым, Валентином Николаевичем Белоусовым, Владимиром Дмитриевичем
Сырчиковым – «О театре и городе» (12+), а в 16:30 и 19:30 – авторская экскурсия
актёра и певца Альберта Макарова (16+) по зрительской и служебной части театра.
27 марта в 00:00 пройдёт ночная экскурсия-концерт Альберта Макарова (18+), в
19:00 – юбилейный показ мюзикла «Алые паруса» (12+), а в театре «Сцена-Молот» в
это же время – спектакль «Пермские боги» (16+).
Театр-Театр,
25, 26 и 27 марта
В Перми
пройдут гастроли одного из самых популярных театров Пермского края – Лысьвенского
театра драмы им. А.А. Савина. 24 марта в 19:00 артисты покажут спектакль «Визит дамы» (16+), вошедший в лонг-лист российской национальной
театральной премии «Золотая маска», а 25 марта в 14:00 – музыкальную сказку «По щучьему велению» (6+).
Пермский
дом народного творчества «Губерния», 24 и 25 марта
В
рамках Фестиваля пермского
искусства (0+) на этой неделе пройдёт
сразу несколько событий. 25 марта в 19:00 в культурном пространстве «Дом
писателя» состоится поэтический вечер Анастасии Бердинских (6+). В программе –
стихи из её первого поэтического сборника «ФРИССОН, или Поэтические мурашки», а
также новые стихотворения, ещё не звучавшие со сцены. Вечер пройдёт при
музыкальном сопровождении дуэта виолончелисток – Алёны Гусевой и Ирины Лукашовой.
Там же 31 марта состоится музыкально-поэтический вечер ансамбля «Ба-Ба-Ту» и
поэта Алексея Мальцева (6+). 26 марта в 12:00 в концертном зале ДДЮТ (ул. Сибирская,
27а) зрители увидят оперу «Страсти по Ивану Семёнову» (0+) по книге Льва
Давыдычева. 29 марта в 19:00 в Пермском планетарии пройдёт музыкальная
программа «Вселенная Перми» (6+), созданная на основе музыки пермских
композиторов, в исполнении камерного оркестра «Орфей». 30 марта в 12:00 в ДК
им. Калинина маленьких зрителей ждёт музыкальный спектакль «Заповедный сад»
(0+), рассказывающий о том, как важна природа в жизни людей и как песни,
сказки, игры помогают преодолевать преграды на пути к счастью.
Дом писателя, 25 и 31 марта в 19:00; Концертный зал Дворца детского и юношеского
творчества, 26 марта в 12:00; Пермский планетарий, 29 марта в 19:00; ДК им.
Калинина, 30 марта в 12:00.
В
рамках проекта «Театр оживающих книг» в Театре кукол проходит второй сезон
читок современной детской литературы. Читка здесь – не просто выразительное
воспроизведение текста, но всегда новый, нестандартный формат: теневой театр,
кукольное представление, игра с масками, экскурсия. На этой неделе артисты представят
повесть-сказку Нины Дашевской «Зимний
мастер» (6+) о великой силе
искусства, которое может совершить чудо, и волшебстве, случающемся в самый
нужный момент.
Пермский
театр кукол, 24 марта в 19:00
В
Перми пройдёт открытие нового
сезона Первой лиги КВН (18+). В
сезоне примут участие 25 команд из 18 регионов России и Казахстана. За победу
будут бороться и пермяки – команда «Сборная Перми». Ведущие игр – соведущая шоу
«Пятница с Региной» Аля Кокушкина, актёр Дмитрий Колчин и резидент Comedy Club
Алексей Кривеня.
Дворец
культуры им. Солдатова, 24, 25 и 26 марта в 19:00
В
рамках проекта Пермской синематеки «Понимаем кино» состоится открытая лекция кинокритика, автора журнала
«Искусство кино» Александры Шаповал (Москва), посвящённая французскому
кинематографу (12+). Лекция будет
интересна тем, кто уже знаком с явлением
«новой французской волны», а также тем, кто просто увлечён
кинематографом и планирует расширять свои знания. Вход на лекцию свободный,
необходима регистрация на сайте синематеки. После лекции в 18:00 состоится
спецпоказ и обсуждение картины Франсуа Трюффо «400 ударов» (16+).
Киноцентр
«Премьер», 25 марта в 16:00
В
Перми открывается новая выставка «Шедевры
Гюстава Доре» (6+). На ней
представлены иллюстрации к литературным произведениям, принёсшие Доре всемирную
славу. Среди них: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте,
«Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса,
«Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне»
Л'Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в
технике литографии.
Центральный
выставочный зал, с 24 марта
В
«Горьковке» пройдёт лекция
Светланы Федотовой «Пермь и женщины» (16+). В рамках цикла «Открытая Пермь» к 300-летию города публицист расскажет
о тех женщинах, которые добились успеха в управленческих, экономических и
культурных сферах. К лекции отдел краеведения подготовит книжную выставку,
посвящённую известным женщинам Перми.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, 28 марта в 18:30
В
день 155-летия Максима Горького отдел литературы по искусству приглашает
побеседовать о романтизме в творчестве писателя (16+). Особое внимание будет
уделено рассказам «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». После состоится просмотр
фильма «Табор уходит в небо» (1976), снятого по мотивам этих рассказов.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, 28 марта в 18:30
На
вечере камерной музыки «Романтические
бестселлеры» (6+) выступят
музыканты – лауреаты Государственной премии им. Салавата Юлаева: народный
артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин (кларнет) и заслуженный артист
Республики Башкортостан Дмитрий Крюков (фортепиано). В программе – сочинения
Мендельсона, Брамса, Рахманинова, Сен-Санса и Дебюсси.
Органный
концертный зал, 26 марта в 19:00
В Перми
под управлением дирижёра Дмитрия Юровского выступит Государственный
академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова. Солист –
победитель Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров
им. С.В. Рахманинова Александр Ключко (фортепиано). В программе – симфоническая музыка Рахманинова (6+): Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и
Симфония № 3.
ДК им.
Солдатова, 29 марта в 19:00
С концертной
программой «Выше Арарата» (6+) выступит Аргишти – исполнитель на армянском
дудуке. Зрителей ждёт аутентичное звучание дудука с вкраплениями авторских
мелодий.
Пермский
дом народного творчества «Губерния», 29 марта в 19:00
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