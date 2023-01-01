В выходные в Пермском крае ожидается потепление до +10 градусов Пройдут дожди Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в выходные дни, 25 и 26 марта, ожидается повышение температуры воздуха до +10 градусов, и возобновятся дожди. Об этом, со ссылкой на прогнозы синоптиков, сообщает ВЕТТА.

Так, в субботу в Прикамье будет облачная погода с дождём, ночью с мокрым снегом. В ночные часы температура воздуха составит 0...+5°, днём +4...+9°. Ветер юго-западный и западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В воскресенье также ожидается большая облачность и осадки. Ночью температура будет колебаться от -1 до +4°, днём от +5 до +10°.

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