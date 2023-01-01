В Пермском крае в 2023 году СвЖД обновит 150 км железнодорожных путей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловская железная дорога объявила о планах обновить в 2023 году 150 км железнодорожных путей в Пермском крае. Об этом сообщает «Рифей».

Сезон ремонтных работ начнётся в апреле и продлится до ноября.

В частности, на перегонах Калино — Селянка Чусовская — Ермак, и Ляды — Сылва планируется капитальный ремонт с укладкой пути на железобетонном основании взамен деревянного. На станции Пермь I пройдёт переукладка второго пути, что уменьшит время движения кольцевой «Ласточки», а также позволит в будущем обустроить высокую пассажирскую платформу.

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