Виновника ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, отправили на лечение Авария произошла в апреле 2022 года в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

фото: ЧП59

В Индустриальном районном суде Перми рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего в апреле 2022 года наезд на пешеходов в Индустриальном районе Перми. Суд установил, что виновный страдает психическим расстройством, и приговорил 47-летнего Владимира Шестакова к принудительному лечению.

Напомним, год назад мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав, угнал легковой автомобиль. Двигаясь по ул. Свиязева он совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет, после чего допустил столкновение с автомобилями, стоящими на перекрестке. При попытке сбежать с места ДТП виновный был задержан.

В результате аварии 16-летняя девушка скончалась на месте происшествия, второму пострадавшему 46-ти лет причинён тяжкий вред здоровью.

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