Пермские режиссёры 24 марта презентуют идеи фильмов федеральным экспертам В питчинге примут участие 15 кинопроектов Поделиться Твитнуть

Как Сима Чеснокова награды для героев чеканила. Режиссёр Виталий Мамаев

В пятницу, 24 марта, пройдёт Пермский питчинг, на котором режиссёры из Прикамья смогут презентовать идеи своих фильмов федеральным экспертам. Одобренные ими проекты будут рекомендованы к частичному финансированию из бюджета министерства культуры Пермского края.

В питчинге примут участие 15 кинопроектов из Перми, Осы, Усть-Гаревой, Краснокамска и Березников — 7 документальных, 5 игровых и 3 анимационных.

Авторы-документалисты предложат собственные разработки фильмов об исследовании отдалённых территорий Пермского края, новых субкультурах, судьбах отшельников, беженцев, творческих энтузиастов, людей необычных профессий. Так, герой режиссёра Екатерины Черепановой — молодой гримёр, который днём делает макияж живым, а по вечерам — мёртвым.

Режиссёры игровых фильмов предлагают самобытное осмысление вечных сюжетов — взаимоотношения отцов и детей, преподавателей и учеников, влюблённых, людей разных национальностей.

Аниматор из Перми Олеся Асхатова презентует волшебную сказку про особенных людей; Дарья и Ирина Вылегжанины — идею мультфильма о женщине, которая нашла фигуру из коллекции пермских богов на чердаке; режиссёр Виталий Мамаев из Краснокамска планирует создать анимадок о девочке, которая в годы Великой Отечественной войны чеканила медали для героев (на фото).

Как сообщили в пресс-службе Пермского питчинга, оценивать идеи будут сопродюсер фильма «Аритмия» Павел Одынин; пермский режиссёр Алексей Романов; режиссёр сериала «Интерны», пермяк Кирилл Седухин; сооснователь и управляющий партнёр агентства по фестивальной дистрибуции Eastwood Agency Екатерина Русакович; продюсер фильма «Тобол», пермяк Олег Урушев.

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